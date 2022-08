Schira: "Napoli, proposto Ounas al Sassuolo che preferisce Zerbin: le cifre dell'affare Raspadori"

Calciomercato Napoli - Per Giacomo Raspadori, vi sono due calciatori offerti che il club azzurro ha provato a inserire nell'affare. Al Sassuolo infatti, Giuntoli-De Laurentiis hanno proposto Adam Ounas e Alessio Zerbin.

Questi i dettagli da Nicolò Schira via Twitter:

Il Napoli ha offerto Adam Ounas al Sassuolo per abbassare il prezzo di Raspadori (Carnevali chiede 40M bonus inclusi, ultima offerta azzurra 31M). Il club neroverde preferirebbe Alessio Zerbin (in odore di rinnovo fino al 2027 e già chiesto dal Lecce in prestito) nell’affare".