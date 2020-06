Scambio Pjanic-Arthur, Repubblica annuncia: è fatta! Ufficialità nei prossimi giorni, Sarri accontentato

Serie A, clamorosa svolta nel calciomercato Juve. Secondo l'edizione di Repubblica sarebbe stato trovato un accordo col Barcellona per lo scambio Pjanic-Arthur

Sarri avrà finalmente il primo giocatore di cui abbia approvato l’acquisto, il primo che possa calare con esattezza nel tipo di calcio che fa da 30 anni: Juve e Barcellona hanno convinto Arthur, che puntava i piedi, ad accettare il trasferimento a Torino, per cui lo scambio con Pjanic, da realizzare entro il 30 giugno, verrà ufficializzato nei prossimi giorni, dopo aver quantificato il conguaglio che i catalani si aspettano dai bianconeri: Pjanic è valutato 70 milioni e Arthur 80, perché la necessità impellente di iscrivere plusvalenze a bilancio fa impennare i prezzi dei cartellini ben oltre il valore oggettivo. Il riluttante Arthur ha infine cambiato idea, consigliato dalle panchine in cui Quique Setién l’ha confinato. Sarri avrà (dalla prossima stagione, naturalmente) il centrocampista da due tocchi che gli mancava, come gli manca quasi tutto tra le pieghe di questa rosa incoerente che aveva già messo in difficoltà un sublime adattatore come Allegri: il fatto è che lo sta ottenendo ora che la sua situazione è di nuovo traballante dopo i puntelli messi alla panchina durante il calcio sospeso, quando Paratici capì di dover comprare giocatori adatti al gioco del tecnico.