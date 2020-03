Sassuolo, Boga: "Futuro? Serie A la scelta giusta, ma nella mia mente c'è l'idea di tornare al Chelsea". Spunta un dettaglio sul prezzo

Calciomercato Napoli - Jeremie Boga, esterno offensivo franco-ivoriano del Sassuolo ed obiettivo di mercato del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a The Athletic:

“Il mio stile di gioco? Penso di essere migliorato negli anni, se ho tre avversari davanti adesso cerco il passaggio ad un compagno oppure un uno-due. Però se ne ho davanti uno solo, vado sempre per il dribbling.

Il Sassuolo è un top club per i ragazzi che vogliono avere spazio per giocare oppure una squadra per mettersi in mostra davanti agli occhi di un club di livello superiore: è il club perfetto.

Il mio futuro? Trasferirmi in Italia, in Serie A, è stata la scelta giusta.

Il Chelsea? Quando ero lì, c’erano Willian, Hazard e Pedro. Quando c’era Mourinho, c’era Salah. Un sacco di esterni forti, perciò nella mia mente c’era l’idea che se non avessi avuto spazio per giocare, allora sarei andato in prestito per migliorare, e magari tornare un giorno”