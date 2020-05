Sassuolo, Ancelotti sfida Napoli e Roma per Ferrari

Serie A - In attesa di sapere se la Serie A potrà tornare in campo a giugno, i club continuano a muoversi sul calciomercato in vista della prossima stagione. È il caso di Napoli e Roma, pronte a rinforzare il proprio reparto difensivo. I campani potrebbero perdere Koulibaly, nel caso in cui arrivasse un’offerta irrinunciabile, mentre i capitolini sono alle prese con la trattativa col Manchester United per trattenere Chris Smalling. Secondo calciomercato.it le due italiane e l'Everton di Ancelotti avrebbero fatto un sondaggio per Ferrari del Sassuolo.