Sarri vuole Mertens! CdM: contatti per sondarne la disponibilità, la risposta di Dries

L'attaccante belga del Napoli Dries Mertens è a dieci gol stagionali, l’ha reso centravanti Maurizio Sarri che nella rivoluzione in casa Lazio ha pensato anche a lui. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

"Lotito vorrebbe rinnovare il contratto a Sarri in scadenza nel 2023 ma il sì non è ancora arrivato proprio in attesa di garanzie sul mercato. C’è la disponibilità anche a cedere un gioiello come Milinkovic-Savic a patto di costruire un organico completo e di buon livello, soprattutto se la Lazio dovesse raggiungere la qualificazione in Europa League. Un vero vice Immobile non c’è e Sarri ha parlato con Lotito di Mertens.

Qualche contatto c’è già stato per sondare la disponibilità, esplorare i desideri di Mertens che ha dato priorità al Napoli, come del resto ha anche annunciato. Non valuterà altre proposte fino a quando non ha parlato con il Napoli, è disposto ad attendere tutto il tempo necessario"