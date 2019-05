Sarri-Juve, Repubblica: "Nell'entourage di Maurizio c'è già chi si informa sulla reazione napoletana: l'amarcord non peserà sul tecnico pronto ad accettare l'offerta di Agnelli"

Sarri alla Juventus sarà il tormentone almeno dei prossimi giorni. Le indiscrezioni vogliono l'attuale allenatore del Chelsea in pole per guidare i bianconeri la prossima stagione. L'edizione odierna di repubblica scrive: "Nell’entourage di don Maurizio, però, c’è pure chi sta informandosi sulla reazione che provocherebbe a Napoli il suo passaggio sulla panchina bianconera. Una parte della tifoseria azzurra è rimasta legata al Comandante e l’idea di vederlo sulla sponda nemica è già vissuta come un tradimento. Sarebbe il remake dell’addio di Higuain e l’unico a vederlo di buon occhio («Lo troverei divertente ») è De Laurentiis, ansioso di liberarsi di un fantasma. A Napoli è stato girato addirittura un docufilm su Sarri: raccontato come l’uomo in tuta che voleva arrivare fino al Palazzo del calcio per prendere il potere. In tanti tra i tifosi rimpiangono la Grande Bellezza smarrita e il passaggio alla Juve del toscano macchierebbe la favola. L’amarcord non avrà però alcun peso sulla mossa del Comandante, pronto ad accettare l’offerta di Agnelli".