Sarri alla Juve, ma torna la grana Higuain! Cm.com: "Fuori dai piani anche col suo ex allenatore"

Allenatore Juve 2019-2020 sarà Maurizio Sarri. Calciomercato.com ipotizza un clamoroso scenario che vede protagonista l'ex Napoli Gonzalo Higuain

Mercato Juve ultimissime notizie su Gonzalo Higuain

Nonostante le parole di oggi del fratello-agente Nicolas: "Higuain accostato a Roma e Fiorentina? Voglio chiarire che a noi non hanno comunicato nulla, poi mio fratello è sotto contratto con la Juve e Gonzalo vuole rispettare il contratto e quindi restare altri 2 anni al club bianconero. Il suo rendimento alla Juve è stato buono e l'esperienza di giocare in un'altra squadra in Italia non è una soluzione praticabile. Non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma Gonzalo se giocherà ancora in Italia, lo farà solo alla Juve, che ne detiene il cartellino. Credo che questo possa essere l'anno di Gonzalo che ha tanta forza e determinazione e vuole chiudere la carriera alla Juve" secondo Calciomercato.com si apre un nuovo scenario: "Il binomio Sarri-Higuain è tutt'altro che solido, nonostante stima e affetto tra i due siano sentimenti immutati nella loro intensità. Anche perché per la Juve, quello Higuain, era ormai un capitolo archiviato e su questo la dirigenza bianconera era stata chiara sia la scorsa estate che a gennaio. Vero è che Sarri non si oppone e non si opporrà ad una sua eventuale permanenza. Ma Higuain per ora resta fuori dai piani bianconeri".