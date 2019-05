Sarri alla Juve? Tifosi azzurri increduli: "Per tre soldi è andato a Londra e per sei soldi andrà a Torino"

Allenatore Juve - Una delle notizie che più di tutte sta spopolando nelle ultime ore è certamente l'ipotesi di vedere Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. La voce sta circolando con insistenza via via maggiore ed i tifosi del Napoli stanno trattenendo il fiato. Un approdo, infatti, del condottiero delle imprese della passata stagione in bianconero sarebbe visto come un vero e proprio tradimento. Non a caso, infatti, l'edizione odierna del quotidiano "Il Mattino" ha raccolto quelli che sono gli umori dei tifosi a proposito di questa indiscrezione.

Sarri alla Juve, tifosi del Napoli increduli

"Sarri per tre soldi è andato a Londra...Sarri per sei soldi andrà a Torino", così un tifoso azzurro su un gruppo Facebook a cui fanno eco tanti messaggi di questo tipo. "L'eventuale passaggio di Sarri alla Juve sarebbe la perfetta fotografia del nostro paese. Ma fateci ancora credere negli eroi senza macchia". Questi solo alcuni dei messaggi che sono stati pubblicati stamattina ma che fotografano alla perfezione il sentimento popolare.