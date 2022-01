Salernitana, colpi di mercato prima del Napoli? Un paio potrebbero arrivare già in questa settimana

Salernitana verso il derby con l’incognita Covid e la speranza di avere già qualche rinforzo dal mercato. Come racconta Repubblica, Walter Sabatini non alimenta la suggestione Diego Costa, anzi la smorza. Potrebbe concretizzarsi oggi, invece, l’operazione Sepe, il portiere di proprietà del Parma, che dalla scorsa estate è fuori dai piani tecnici dei ducali.

Ultime Serie A

"Colantuono spera di avere presto qualche nuovo giocatore in rosa. Walter Sabatini ha detto che i rinforzi saranno sei e che un paio potrebbero arrivare già in questa settimana. Se arriverà Sepe, Belec lascerà Salerno, forse con destinazione Spal, club che a sua volta potrebbe cedere alla Salernitana il gioiellino Salvatore Esposito, centrocampista dell’Under 21.

Per l’attacco la società granata segue Filippo Falco della Stella Rossa di Belgrado e Vladyslav Supryaga, ventunenne della Dinamo Kiev. Interesse anche per il centrocampista Verre della Sampdoria e per il difensore Fazio della Roma"