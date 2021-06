Sabaly-Napoli, pista mai decollata concretamente: sul terzino c'è il Betis che non ha mai contattato Hysaj [ESCLUSIVA]

CALCIOMERCATO NAPOLI - A volte ritornano. In questi giorni è circolato insistentemente il nome di Youssouf Sabaly per il Napoli come possibile rinforzo per le due fasce difensive. Il calciatore andrà in scadenza il prossimo giugno con il Bordeaux e sta cercando praticamente squadra. Per quanto riguarda gli azzurri, non arrivano al momento conferme su un ritorno di fiamma. Il terzino in passato, qualcuno lo ricorderà, era stato praticamente ingaggiato dal club del presidente De Laurentiis salvo poi scoprire, dopo una visita approfondita da parte dello staff medico, che il ragazzo aveva problemi piuttosto seri al ginocchio. Su Sabaly adesso c'è l'interesse del Betis Siviglia che dal canto suo non ha mai avanzato alcuna proposta ufficiale per il cartellino di Elseid Hysaj il quale, così come Sabaly, si svincolerà a zero tra qualche settimana.

