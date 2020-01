Rrahmani-Napoli, Sky: operazione per l'estate, affare vicino alla conclusione! Trattativa slegata da Amrabat

Ultime notizie mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli, viste le complicazioni riscontrate per raggiungere l'intesa con Amrabat, ha deciso di affondare il colpo e di chiudere per il solo Rrahmani con il quale l'accordo già c'è sulla base di 14 milioni di euro da riconoscere all'Hellas Verona, con il calciatore che riceverà un ingaggio pari a 1.5 milioni per cinque anni. Si tratta di una operazione per l'estate e non per gennaio".