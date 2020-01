Rrahmani-Napoli, Repubblica conferma: oggi le visite mediche, affare da 14 milioni

Calciomercato Napoli - Diego Demme, Stanislav Lobotka e Amir Rrahmani. La Repubblica oggi in edicola conferma il 3° acquisto invernale del Napoli, il quale sosterrà le visite mediche oggi per poi approdare in azzurro soltanto a giugno.

Rrahmani-Napoli, Repubblica conferma l'arrivo