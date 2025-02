Il giornalista Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha svelato un retroscena sulla cessione di Kvaratskhelia al PSG nel corso del suo intervento a "Viva el Futbol".

"Jorge Mendes è stato incluso nei discorsi per Kvaratskhelia al PSG. Non è mai apparso, né in una foto o da altre parti. Jorge Mendes ha ottimi rapporti con De Laurentiis e anche col Paris Saint-Germain ha intrattenuto tanti discorsi. Oggigiorno i grandi agenti fanno sempre da intermediari per le grandi operazioni".