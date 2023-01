Roma, Zaniolo in vendita a 40 milioni! Tre squadre su di lui

Calciomercato Serie A, la Roma mette Zaniolo in vendita! Secondo quanto riferisce Sky - la notizia è stata poi confermata da altre fonti - la AS Roma avrebbe deciso di aprire alla cessione di Nicolò Zaniolo per 40 milioni di euro. Dopo gli scarsi risultati ottenuti dall'attaccante nella prima metà di campionato, Tiago Pinto avrebbe deciso di mettero sul mercato.

Zaniolo in vendita

In passato anche il Napoli sembrava aver approcciato alla possibilità di acquistare Zaniolo. Adesso che è in vendita, le squadre interessate sono tre: il Tottenham di Paratici, che sarebbe pronto a prenderlo in prestito con diritto di riscatto; il West Ham sempre in Premier League, e infine il Borussia Dortmund, che però al momento appare defilato.