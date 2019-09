Roma, l'emiro del Qatar può acquistare il club! "Sono un tifoso, se ci sarà la possibilità coglieremo l'occasione"

Notizie Calcio - Roma calcio news - Durante la presentazione del logo dei Mondiali 2022 di calcio che si giocheranno in Qatar, l’ambasciatore qatariota in Italia annuncia progetti con il sindaco Raggi e non esclude l’interesse della sua nazione per l'acquisto dell'As Roma. Abdulaziz Ahmed Almalki Aljehni ha raccontato ad Affaritaliani quali sono i rapporti che la nazione sta instaurando con la città di Roma:

Roma-Qatar, possibile acquisto!

“Ci sono degli ottimi rapporti tra di noi ed il sindaco di Roma, ci siamo incontrati svariate volte. Stiamo tuttora lavorando a diversi progetti che coinvolgono noi come ambasciata, la città di Roma e l’emiro del Qatar. Questi progetti riguardano principalmente l’ambito culturale e sono sicuro che nel breve futuro riusciremo a concluderli e presentarli a stampa e romani.

Un viaggio istituzionale top secret, tenuto quasi nascosto dal Comune M5S. Il viaggio fece però scalpore perché si pensava che fosse legato alla burrascosa vicenda dello stadio della AS Roma e che la Raggi fosse volata in Qatar per incontrare i vertici della società giallorossa per discuterne nella sede della Qatar Airways, uno dei maggiori sponsor della società di James Pallotta.

Ed è proprio la sponsorizzazione di Qatar Airways alla Roma a stare molto a cuore all’ambasciatore Aljehni.

L’ambasciata è molto felice di questa sponsorizzazione e di questo rapporto che si è instaurato tra l’AS Roma calcio e la nostra nazione diversi anni. In più a me personalmente piace la Roma, sono un loro tifoso e quindi sono doppiamente felice per questo legame.



Ma la vera bomba che lancia l’ambasciatore qatariota riguarda proprio il possibile acquisto della Roma da parte del Qatar.