Roma, Higuain pronto a dire sì! Fumata bianca in arrivo, attende solo la buonuscita dalla Juventus

Gonzalo Higuain e la Roma: dopo una lunga trattativa, potrebbe esserci finalmente la fumata bianca. Secondo quanto infatti rivela il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Pipita è pronto ad accettare la proposta che mette sul piatto 4,5 milioni a stagione più bonus. Una cifra inferiore rispetto all'ingaggio attuale, ma la Juventus proprio per questo motivo garantirebbe una ricca buonuscita al centravanti.

Higuain-Roma, manca l'ultimo passo

Se questa cifra dovesse effettivamente giungere, la trattativa si chiuderà. I prossimi giorni, dunque, potrebbero essere decisivi per un affare che potrebbe creare un effetto domino, il quale potrebbe vedere anche l'arrivo di Mauro Icardi in bianconero proprio per sostituire l'ex Napoli.