Rog-Napoli, la prima richiesta di ADL gela Genoa e le altre pretendenti: la situazione [ESCLUSIVA]

Marko Rog è uno dei nomi che sono in uscita dal Napoli. Il centrocampista croato è reduce da un anno calcistico davvero pessimo poichè il prestito al Siviglia non ha dato i frutti sperati. Sul calciatore si è scatenata una vera e propria asta con Genoa, Cagliari e club esteri interessati. La squadra allenata da ANdreazzoli nelle scorse settimane ha offerto 15 milioni per il cartellino di Rog, ma la risposta del Napoli ha gelato i liguri: servono 25 milioni. Una cifra considerata fuori mercato, ma quella degli azzurri è stata una sorta di 'provocazione' per stimolare altre offerte che possano avvicinarsi alla richiesta.

