Rog-Napoli, futuro da valutare: il Siviglia non lo riscatterà dopo il prestito

Da Siviglia, per fine prestito, rientrerà al Napoli il centrocampista croato Marko Rog: il suo destino, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, è ancora da valutare. Potrebbe piacere al Parma, tuttavia, come confermato da Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ai microfoni di 'Kiss Kiss Napoli':

"E' troppo presto per lavorare e parlare di mercato, molte squadre sono ancora senza allenatore. Mi sento ogni giorno con Giuntoli per diverse situazioni. Rog? Può tornare utile, ma dobbiamo vedere il bilancio e vedere che tipo di operazione possiamo fare. La cosa principale è che non vogliamo fare prestiti secchi. Dobbiamo prima capire che abbiamo in casa e poi valuteremo nuove piste. Il Napoli deve ridurre il gap con la Juve, ma loro hanno una programmazione diversa. Sarà un campionato aperto ancora come quest'anno sia per la Champions che per la salvezza. Non ho i soldi del Napoli, noi le operazioni le iniziamo a fare tra un mese, il Napoli ha moltissimi giocatori che piacciono a tutti"