Rodrigo-Atletico Madrid, Cadena Ser: il giocatore chiede al Valencia di essere ceduto ai colchoneros, è l'alternativa ad James

Mercato Napoli - Al di là dell'affare Lozano, il giocatore che ancora oggi tutti i tifosi del Napoli sognano di vedere approdare all'ombra del Vesuvio resta James Rodriguez. Il colombiano, infatti, ad oggi resta un giocatore del Real Madrid ma è difficile immaginare una sua permanenza alla corte di Zidane che non sembra intenzionato a dargli spazio. I galacticos hanno messo da parte l'ipotesi di cederlo ai cugini dell'Atletico e per questo motivo per i colchoneros sta prendendo seriamente piede l'ipotesi Rodrigo Moreno, spagnolo a lungo accostato anche al Napoli.

Rodrigo Moreno Napoli

Stando a quanto riportato dai colleghi spagnoli di Cadena SER, il padre, nonché agente, dell'attaccante spagnolo avrebbe chiesto alla dirigenza del Valencia di lasciarlo approdare all'Atletico Madrid. Dal canto suo, però, la dirigenza del club della Capitale farebbe partire il suo assalto solo in caso di cessioni di Kalinic e di Correa, con l'argentino che continua a piacere al Milan.