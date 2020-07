RMC - Il Tottenham piomba su Osimhen, ma il Napoli è in vantaggio: si chiude in 24-48 ore

Calciomercato Napoli ultime notizie. Si continua a lavorare senza sosta per l'acquisto di Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano del Lille che è il principale obiettivo del club partenopeo in questi giorni. Conferme sulla trattativa in corsa arrivano anche dalla Francia, per via del giornalista francese di RMC Sport, Mohamed Bouhafsi, che anticipa le ultime novità.

Napoli-Osimhen, ultime notizie

Osimhen ha scelto Napoli ma non è ancora finita. Il giocatore ha cambiato agente qualche settimana fa e questo ha creato alcune difficoltà: ora il Napoli deve negoziare con i suoi nuovi agenti e sta cercando di concludere la trattativa entro 24-48 ore. Due giorni fa si è tenuto l'ennesimo incontro tra le parti, mentre alla finestra iniziano ad affacciarsi le concorrenti. RMC Sport parla dell'interesse di due club inglesi, tra cui il Tottenham e addirittura un terzo club, il cui nome non è stato ancora diffuso. In ogni caso, la SSCNapoli è in netto vantaggio su Osimhen.