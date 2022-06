Rinnovo Ospina, CorSport: il Napoli s'aspettava anche un 'no', invece nessuna risposta! C'è un'alternativa di lusso

La condizione necessaria per il rinnovo di Alex Meret con il Napoli sta per verificarsi: un futuro da protagonista, anche grazie alle mosse del suo collega David Ospina. Ne parla il Corriere dello Sport.

Il mancato rinnovo di Ospina è un'opportunità per Meret per ritagliarsi lo spazio richiesto.

"Ospina non ha ancora risposto all'invito di De Laurentiis a restare. Il rebus potrebbe risolversi con Meret nuovo titolare, Sirigu alternativa di lusso, Ospina un vecchio ricordo a meno che non subentrino ripensamenti o aperture al dialogo al momento molto difficili.

Ospina non ha risposto all'invito del presidente, che aveva proposto un biennale e sperava di ottenere una risposta (anche negativa) in tempi rapidi. Il colombiano, invece, non ha ancora sciolto le riserve, ma il Napoli ha fretta di risolvere il caos tra i pali e per questo, oltre a lavorare per il rinnovo di Meret, ha chiacchierato con Sirigu sondando la sua disponibilità che ha ricevuto subito"