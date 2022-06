Rinnovo Ospina, chiesto un triennale al Napoli! Due differenze con l'offerta del club

Dubbi e incertezze: evidentemente non sa che fare il portiere colombiano David Ospina, tanto per fare un esempio, considerando che il suo silenzio seguito alla proposta di contratto del Napoli è andato avanti fino a ieri come racconta il Corriere dello Sport.

Ospina Napoli, che si fa?

Esclamativo, invece, è il silenzio di Ospina, in scadenza come Mertens il 30 giugno:

“C’è differenza tra domanda e offerta d'ingaggio, e anzi con David il colombiano c'è divergenza di vedute anche sulla durata: lui chiede un triennale, la società offre un biennale. Alla situazione di Ospina è legata anche quella di Meret: Alex ha voglia di restare a Napoli e il Napoli è convinto che alla fine rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2023, ma lui per firmare chiede un progetto che lo riguardi in maniera più coinvolgente”

