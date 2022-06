Rinnovo Mertens, CorSport: vorrebbe restare a Napoli! In ogni caso andranno riviste le cifre

Tra meno di una settimana, salvo novità, Ospina e Mertens saranno ufficialmente svincolati. Il loro contratto col Napoli scade il 30 giugno, stessa data per Insigne, Ghoulam e Malcuit, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Per il portiere è stata recapitata una proposta di rinnovo al momento orfana di risposta, e per il belga?

"La richiesta per restare è stata ritenuta eccessiva e per il quale, al momento, dal Napoli non arrivano segnali. Il loro destino veicola le scelte di mercato: Meret è in attesa per il rinnovo, Deulofeu è promesso sposo ma con accordi ancora da definire e altre uscite che frenano la fumata bianca. Il belga vorrebbe restare - in ogni caso andranno riviste le cifre - ma non ha ancora ricevuto una proposta"