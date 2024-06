Rinnovo Kvaratskhelia, Il Roma: l'agente ed il padre hanno alzato la richiesta economica per colpa di Osimhen

Calciomercato Napoli - Kvaratskhelia è imprescindibile, anche perché in calendario c’è la cessione di Osimhen, non certo la sua. Gli spunti polemici del procuratore vanno inserite nelle normalis chermaglie per il rinnovo di contratto. Anche se una vera trattativa non è mai partita (e non è ancora cominciata), a Mamuka Jugeli è arrivata “voce” di un aumento di stipendio da 1.2 a 3.5 milioni a stagione.

Calciomercato Napoli, ultimissime su Kvaratskhelia

Troppo poco, perché dopo il super rinnovo di Osimhen a 10 milioni, l’agente e il papà del georgiano hanno deciso di alzare l’asticella. In sostanza, se il nigeriano vale 10 milioni a stagione Kvara ne vale almeno 8, o comunque 7. Nonsi sa se è questa la cifra richiesta, ma il concetto è chiaro. Però, a interferire nella questione è stato il Paris Saint Germain, che da mesi ha avviato i contatti con l’entourage del georgiano: si vocifera con una tentazione da (guardacaso) 10 milioni a stagione.