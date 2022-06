Rinnovo Koulibaly, Rai - Rilancio Napoli per convincerlo e offerta prendere o lasciare a Mertens: le cifre!

Calciomercato Napoli - Novità sui rinnovo di Koulibaly e Dries Mertens. Entrambi i giocatori infatti attendono l'offerta di Aurelio De Laurentiis.

Ciro Venerato, collega esperto di mercato della Rai, nel corso di Domenica Sportiva Estate ha parlato infatti in questi termini del futuro di Koulibaly e Mertens:

"Koulibaly, per il rinnovo il Napoli ha intenzione di aumentare l'offerta fatta già a Ramadani: da 4+1 può spingersi a 5 milioni più uno per convincerlo a restare. Per Mertens l'offerta è di 1 milione e mezzo più bonus, altrimenti amici più di prima: il Napoli è molto freddo su quest'operazione".