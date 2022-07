Rinnovo Koulibaly, CorSport: nuovo contatto De Laurentiis-Ramadani tra oggi e domani!

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è in arrivo a Dimaro Folgarida e il mercato si sblocca: in entrata e in uscita. Ne parla il Corriere dello Sport.

Rinnovo Koulibaly, contatto ADL-Ramadani

Dubbi? Soltanto l’intervento del presidente potrà trasformare in chiarezze:

“Il primo è relativo a Koulibaly. DeLa e Ramadani, dicevamo, si sono sentiti e probabilmente lo faranno ancora tra oggi e domani, dopo l’atterraggio da LA e lo smaltimento del jet lag, ma il centro di gravità azzurro sarà inevitabilmente Dimaro. Lo Sporthotel Rosatti, il quartier generale della squadra: la sede di un incontro annunciato, e per forza di cose inevitabile, tra presidente e capitano”

