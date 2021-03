Rinnovo Insigne, Repubblica: no prima offerta, richieste chiare. Divorzio non da escludere!

Calciomercato Napoli, rinnovo Insigne le ultimissime oggi. L'edizione odierna di Repubblica dedica ampio spazio al futuro prossimo del capitano della Ssc Napoli e il tema contratto definito 'scottante'. Il legale col club è in scadenza nel 2022, quindi entro l’estate una decisione andrà presa. Secondo il quotidiano Insigne ha pochi dubbi: vorrebbe chiudere la carriera in maglia azzurra e non si vede in nessun’altra formazione italiana. È il simbolo del Napoli e gli piacerebbe continuare a sventolare con orgoglio questa bandiera che ha abbracciato con entusiasmo fin dal settore giovanile.

Rinnovo Insigne Napoli, rifiutata la prima offerta

Rinnovo Insigne firma con De Laurentiis

Secondo Repubblica i propositi di permanenza, però, si scontrano con la razionalità di un professionista che – a trent’anni – deve firmare l’ultimo contratto importante della sua carriera. Attualmente guadagna 4,5 milioni di euro netti a stagione e non accetterà offerte al ribasso. La proposta di qualche mese fa ( con ingaggio inferiore) arrivata dal Napoli non è stata presa in considerazione. Se ne riparlerà a luglio, quando - secondo il quotidiano - le parti dovranno incontrarsi e affrontare i dettagli.

Repubblica aggiunge: "Sarà impossibile aspettare ancora, un Insigne a scadenza di contratto non conviene a nessuno. L’ipotesi del divorzio non è da escludere dal ventaglio delle possibilità, ma la volontà del giocatore va nella direzione opposta, quindi bisognerà siglare l’intesa giusta, un po’ come accaduto l’anno scorso con Dries Mertens che sembrava lontano dall’azzurro, ma poi ha firmato un biennale. Il precedente del belga aumenta le possibilità di conferma dell’attaccante di Frattamaggiore".