SSC Napoli, la radio ufficiale: rinnovo Insigne, c'è grande ottimismo! La prossima settimana si entra nei dettagli, contratto di 5 anni

Ultimissime sul calciomercato del Napoli e il rinnovo di Lorenzo Insigne. Arrivano aggiornamenti di mercato importanti da parte della Radio ufficiale della SSC Napoli con l'annuncio di Valter De Maggio in diretta a Radio Goal. Incontri e contatti tra gli agenti di Insigne e la società del Napoli.

Calciomercato Napoli, rinnovo Insigne: le ultime

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ultime sul rinnovo di Lorenzo Insigne, non si è entrati ancora nei dettagli economici. Ma l’agente di Insigne e la società è a lavoro per poter rinnovare il contratto di Insigne per altri 5 anni. C’è grande ottimismo e sono tutti molto sereni. Già della prossima settimana si entrerà nel dettaglio dopo questi primi colloqui".

