Rinnovo Insigne, la posizione del Napoli: non accetterà di cedere al giocatore i diritti d'immagine! De Laurentiis ha una priorità

Ultimissime calciomercato Napoli - Il Napoli fa sapere di voler prolungare il contratto di Insigne e Insigne fa sapere di voler continuare a giocare nella squadra della sua vita. Già: ma entrambi alle proprie condizioni. Ne parla il Corriere dello Sport.

"Il capitano non ha intenzione di accettare decurtazioni dall'attuale ingaggio, aspira a un ritocco verso l'alto. Il club, invece, a un ritocco verso il basso, non accetterà di cedere al giocatore la gestione dei diritti d'immagine. Soluzione che in qualche modo il capitano gradirebbe in assenza di aumenti. Il Napoli è consapevole del valore del giocatore, ma De Laurentiis ha la legittima e inevitabile priorità di ragionare sul lordo e dunque di far quadrare conti e bilanci"