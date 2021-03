Rinnovo Insigne, Il Mattino: vuole Napoli a vita, taglio ingaggio? Tante big interessate

Calciomercato Napoli, secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino a fine stagione potrebbero esserci novità importanti nel futuro di Lorenzo Insigne. Il capitano, che viaggi verso i 30 anni, potrebbe firmare l’ultimo contratto veramente importante. Secondo il quotidiano la Ssc Napoli ne vuole fare una bandiera e lui non intende tirarsi indietro. A un anno e tre mesi esatti dalla scadenza del suo contratto, la priorità di Insigne è una sola: il Napoli.

Rinnovo Insigne le possibili cifre

Rinnovo Insigne Napoli firma con De Laurentiis

Non ci sono stati fino ad adesso neppure colloqui informali con il suo agente per allungare quella scadenza fissata per 30 giugno 2022, anche se stanno bussando in tanti, e molte grandi d’Italia e d’Europa: ma in questo momento tutti possono mettersi il cuore in pace perché le intenzioni di Insigne e del Napoli coincidono.