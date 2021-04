Rinnovo Insigne, Gazzetta: vuole chiudere la carriera a Napoli, ma si aspetta un aumento! De Laurentiis pretende che accetti la decurtazione dell’ingaggio, la situazione

Ultime mercato Napoli - A che punto è il rinnovo del capitano del Napoli Lorenzo Insigne? Ieri pomeriggio, negli uffici del Milan, si è materializzato il suo manager Vincenzo Pisacane. Una presenza che non è passata inosservata, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"L’intenzione è di concludere in azzurro la carriera e la volontà di De Laurentiis è quella di trattenerlo, in preparazione ci sarebbe un quinquennale. Il presidente è disponibile alla trattativa, ma pretende che Insigne accetti la decurtazione dell’ingaggio di 4,5 milioni a stagione. L’offerta sarebbe di 3 più bonus che gli permetterebbero di raggiungere la cifra attuale. Una soluzione che, pare, non convinca l’attaccante che si aspetta un sostanzioso aumento"