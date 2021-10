Rinnovo Insigne, De Laurentiis ha rotto gli indugi! CorSport: 25mln di stipendio fino al 2026, il muro tra i due è quasi crollato

Calciomercato Napoli - Mentre Napoli-Spartak Mosca sta per cominciare e Lorenzo Insigne sta danzando tra i suoi sogni, l’eco della «notizia» s’è già allungata sulla città e gli occhi del «Maradona» sono esclusivamente per lui e della possibilità che tra un po’ possa rinnovare. Ne parla il Corriere dello Sport.

"Quel muro che ha separato De Laurentiis da Insigne è quasi crollato, all’ora di pranzo il presidente e Pisacane sono entrati in una sala riservata, hanno cominciato a chiacchierare.

De Laurentiis ha rotto gli indugi: contratto quinquennale - fino al 2026, quando Insigne avrà 35 anni - la stessa cifra riconosciutagli sino ad ora (cinque milioni di euro circa, spiccioli più o meno).

Adl e Pisacane hanno dialogato, discorso perlustrativo che avrà bisogno di aggiornamenti, com’è inevitabile che càpiti in situazioni del genere che richiederanno un prossimo pranzo a Roma, in una data non lontana e però ancora da fissare"