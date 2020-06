Rinnovo Insigne, CorSport: primi contatti Giuntoli-Pisacane, Lorenzo ha il desiderio di restare a Napoli, possibilmente a vita

Ultime notizie Napoli - Lorenzo Insigne sente di avere un’età, dopo i ventinove anni compiuti ieri. Come racconta il Corriere dello Sport, qualcosa si muove in prospettiva rinnovo di contratto.

"Giuntoli e Pisacane hanno avuto modo di incontrarsi nei giorni scorsi, per tenere vivo un rapporto consolidato, per sfiorare un argomento che prima o poi diventerà centrale: Insigne ha un contratto in scadenza nel 2022, in certi casi vale la pena di portarsi il lavoro avanti. Insigne ha il desiderio di restare, possibilmente a vita, e di diventare il simbolo e la bandiera di una squadra che sente sua. Sa bene che le uniche risposte, concrete, possono arrivare dal campo, ed è consapevole che il Napoli gli chieda quella autorevolezza che gli è appartenuta in questo decennio che va dal debutto in serie A"