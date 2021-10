Rinnovo Insigne, CdM: si riapre il dialogo, De Laurentiis ha espresso la volontà di chiudere

Calciomercato Napoli - Torna un cauto ottimismo tra le parti per quanto riguarda il rinnovo di Lorenzo Insigne. Superato il gelo tra le parti, ieri c'è stato un importante aggiornamento con l'incontro tra l'agente del capitano e Aurelio De Laurentiis.

Ecco quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno:

Un pranzo, un colloquio durato più di un’ora, in cui il presidente De Laurentiis ha espresso la volontà di arrivare all’intesa ricordando, però, le difficoltà del calcio internazionale a causa della pandemia e le due stagioni senza la Champions League. Si è discusso anche di una prima proposta economica senza andare nei dettagli, con l’idea di rivedersi in un’altra occasione per approfondire la questione.

Si è aperta una nuova era, De Laurentiis ha avviato l’epoca del confronto, una trattativa che non sarà facile portare a termine ma si lavora sulla volontà reciproca. Insigne ha dichiarato di voler scrivere la storia del club, dimostrato attaccamento in più occasioni, il Napoli ne ha iniziato a parlare.

C’è ancora tanto da lavorare ma almeno i protagonisti sono seduti allo stesso tavolo.