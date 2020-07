Rinnovo Gattuso, Gazzetta: presto De Laurentiis gli proporrà un nuovo contratto, definita la nuova scadenza

Notizie Calcio Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non è tipo da guardarsi indietro, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Il successo in Coppa Italia e l’avvento di Gattuso gli hanno ridato entusiasmo sul Napoli e come al solito il produttore è proiettato verso il futuro. I programmi sono già stilati con l’allenatore, cui presto - senza fretta - sarà proposto un prolungamento di contratto al 2022. Al tempo stesso si stringe per la scelta del centravanti, con la trattativa Osimhen che entra nella fase decisiva"