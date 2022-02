Ultime notizie calcio mercato Napoli - Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, su Twitter ha pubblicato le ultime notizie sul possibile rinnovo di Fabian Ruiz con il Napoli:

"Il rinnovo del contratto di Fabian Ruiz al momento è ancora in stand-by. Il suo contratto attualmente in vigore scade il giugno del 2023 e un accordo sul rinnovo sembra difficile. Il centrocampista spagnolo ha già ricevuto 2 importanti offerte da club stranieri per l'estate”.