Cessioni Napoli, De Laurentiis ha preso una decisione su Fabian e Koulibaly: le ultime sui rinnovi

Ultime calciomercato Napoli. Arrivano importanti aggiornamenti sui rinnovi di Koulibaly e Fabian con il Napoli. A riportarli è l'edizione odierna de Il Mattino, che svela i piani del presidente De Laurentiis per i due azzurri i vista della prossima finestra di calciomercato.

Koulibaly Fabian Napoli

Rinnovo Koulibaly e Fabian, la scelta di ADL

Sia Koulibaly che Fabian sono in scadenza nel 2023 e rappresentano due dei big che potrebbero avere richieste importanti sul mercato. Per questo De Laurentiis sarebbe arrivato ad una scelta per entrambi: