Rinnovi Napoli, Il Mattino: trattative concluse per quattro azzurri, ecco cosa manca per l'ufficialità. Mertens e Callejon verso l'addio

Ultime notizie mercato Napoli - Mercato ma non solo. Il Napoli sta gettando le basi sulle quali costruire il suo futuro che parte in maniera inevitabile dalla conferma di alcuni elementi centrali nel progetto azzurro. Tra questi ci sono certamente Maksimovic, Milik, Allan e Zilienski. Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola, infatti, è praticamente tutto fatto per il prolungamento dei loro contratti e la fumata bianca è davvero vicina. Si attende solo la chiusura di questa sessione di mercato per l'ufficialità.

Rinnovi Napoli, nessuna svolta per Mertens e Callejon

Niente di nuovo, invece, per quanto concerne il belga e lo spagnolo, con i loro contratti che scadranno la prossima estate. Non sarebbero, infatti, in programma appuntamenti tra il club ed i rispettivi procuratori e soprattutto per il belga pare non ci siano prospettive di permanenza all'ombra del Vesuvio. Addirittura si fa avanti una ipotesi che avrebbe del clamoroso:

"L'attaccante, dovesse avere un'offerta già in questi ultimi giorni di mercato, avrebbe il via libera".