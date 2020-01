Ricardo Rodriguez-Napoli, Sportitalia: operazione completata, apertura del Milan al prestito con diritto di riscatto

Ultime notizie mercato Napoli - A sorpresa in questi ultimi giorni di mercato può riaprirsi una pista che sembrava essersi chiusa ad inizio di questa sessione. Ricardo Rodriguez, infatti, rimasto al Milan per alcuni problemi riscontrati nella trattativa che avrebbe potuto portarlo al Fenerbahce, potrebbe arrivare all'ombra del Vesuvio con la formula del prestito. A rilanciare la notizia è Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, sul proprio canale Twitter.

Calciomercato Napoli, svolta Ricardo Rodriguez in prestito

La SSC Napoli, a quanto pare, si è deciso a rompere gli indugi e ad intervenire sul mercato per colmare il vuoto lasciato sulla corsia sinistra da Faouzi Ghoulam, da tempo alle prese con diversi problemi di natura fisica. Insomma, l'operazione in questione può chiudersi per davvero in tempi ristretti, con il Milan che sembra essersi deciso ad accettare di cederlo in prestito dopo aver, per tutto il mese di gennaio, preteso la cessione a titolo definitivo del laterale elvetico. Notizie Milan ultimi minuti di oggi. Ecco quanto si legge sul sito di Alfredo Pedullà:

"Operazione completata pochi minuti fa: via libera del Milan per il prestito con diritto di riscatto".?