Ricardo Rodriguez-Napoli, Gazzetta: l'annuncio ufficiale è questione di ore, ecco quando sarà a disposizione di Gattuso

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in giornata la SSC Napoli dovrebbe annunciare l'acquisto di Ricardo Rodriguez dal Milan

Mercato Napoli ultimissime su Ricardo Rodriguez

Ricardo Rodriguez Milan, è finita: passerà alla S.S.C. Napoli

"Questione di ore e il Napoli annuncerà il quinto acquisto concluso in questa sessione di mercato invernale. Si tratta di Ricardo Rodriguez, l’esterno sinistro del Milan e della nazionale svizzera. Cristiano Giuntoli ha incontrato, ieri, i procuratori del giocatore coi quali ha discusso sulla questione contrattuale, mentre l’accordo col Milan è stato raggiunto sulla base del prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto, a giugno (5 milioni). Piccoli dettagli economici, quelli da sistemare col difensore, che in giornata dovrebbero essere risolti: il d.s. napoletano è ottimista sotto quest’aspetto. Giuntoli ha fretta, vuole provare a mettere a disposizione di Gattuso il quinto acquisto per questo fine settimana. I due club sono pronti a concludere l’operazione e la firma di Rodriguez potrebbe arrivare nelle prossime ore. Dopodiché, volerà a Roma per sottoporsi alle visite mediche in modo da raggiungere Castel Volturno tra domani e venerdì, in tempo per partecipare al primo allenamento napoletano"