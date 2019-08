Fiorentina, affare fatto per Ribery: domani le visite mediche!

Calciomercato - Frank Ribery è vicinissimo ad essere un nuovo calciatore della Fiorentina. Le ultime fornite da Sky Sport riferiscono che il francese arriverà domani in città per sostenere le visite mediche. Ribery era svincolato, quindi colpo a parametro zero per la Viola.

Ribery alla Fiorentina, i dettagli

Questo il contratto per l'esterno francese: 4 milioni base più 500 bonus, biennale, ormai al traguardo. I viola cercheranno un altro esterno tra Berardi e un nuovo tentativo per Suso, come riferisce Alfredo Pedullà di Sportitalia.