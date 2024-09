Calciomercato Napoli - Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, è stato ricercato dal Napoli nell'ultima sessione di calciomercato estiva. La società di Aurelio De Laurentiis, per volere di Antonio Conte, ha voluto far partire la propria rivoluzione proprio dalla retroguardia e uno dei profili individuati per il rinnovamento era proprio quello del mancino di proprietà della Fiorentina. Che però ha rispedito al mittente ogni tentativo. A riportarlo è TMW.