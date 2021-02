RETROSCENA Sky - Napoli vicinissimo a Deulofeu, la trattativa non si è conclusa solo a causa di una mancata cessione

Calciomercato Napoli - Deulofeu al Napoli! Retroscena di mercato riguardo il Napoliraccontato dal giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, nel suo libero, dove svela anche tanti affari sfumati. Deulofeu è stato protagonista oggi nella vittoria dell'Udinese contro l'Hellas Verona, intanto, in passato il calciatore, è stato vicinissimo al Napoli. Infatti, come riportato da Di Marzio di Sky, Napoli e Fiorentina avrebbero voluto Deulofeu in rosa e ci hanno provato con insistenza fino alla fine ma per entrambi era un «Riusciamo a prenderlo solo se ne esce uno». Sia per Pradè che per Giuntoli. Alla fine però Deulofeu è stato scelto e preso a titolo definitivo dall'Udinese.