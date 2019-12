Retroscena Lobotka, ha voluto solo il Napoli dal primo momento: spunta la regia di Hamsik

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport illustra con maggiori dettagli l'affare Lobotka alla Ssc Napoli. Lo slovacco firmerà un accordo per cinque stagioni con il club partenopeo.

"La discussione non ha avuto bisogno d’interruzioni, al Celta interessano i 20 milioni offerti dal Napoli e, dunque, non c’è alcun rilancio da parte degli spagnoli. D’altra parte, il centrocampista slovacco è stato abbastanza chiaro coi propri dirigenti: lui vuole Napoli e non è intenzionato a perdere l’occasione che gli è stata prospettata. Prima di dire si al trasferimento, Lobotka s’è sentito più volte con Marek Hamsik, suo amico e compagno in nazionale. Dall’ex capitano del Napoli ha avuto tutte le rassicurazioni del caso ed ha accettato la proposta presentatagli da Cristiano Giuntoli. Il giocatore slovacco firmerà un contratto di cinque anni per uno stipendio di 2 milioni di euro a stagione. Un bel prendere per un ragazzo che per la prima volta andrà a misurarsi in un club di spessore internazionale"