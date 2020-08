Retroscena Allan: l'Atletico Madrid aveva offerto Herrera in contropartita! Dalla Bundesliga erano pronti 25mln per il Napoli

Ultime mercato Napoli - La distanza tra Napoli ed Everton per Allan ormai è niente, un paio di milioni di euro come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"L’Everton chiama ancora, i venticinque milioni sono diventati circa trenta e per stringersi la mano basterà sistemare i bonus, per fare in modo che con trentacinque si possa procedere alla stesura del contratto. Quando è ricomparso Ancelotti, non ci sono stati dubbi: sono spariti gli altri pretendenti - l’Atletico Madrid che avrebbe offerto 15 milioni più Hector Herrera; il Borussia Dortmund, deciso ad investire 25 milioni - e per Allan l’unica destinazione è rimasta l’Everton, un invito irrinunciabile e non solo economicamente"