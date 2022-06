Repubblica.it - Spalletti ha chiesto Dzeko al Napoli come vice-Osimhen: ha un asso nella manica

Calciomercato Napoli - Il ruolo di vice-Osimhen sarà molto importante nella prossima stagione: con la richiesta di cessione di Petagna e il probabile addio di Dries Mertens, è necessario trovare un vice di livello. Considerando la Champions League e il futuro di Osimhen ancora in bilico. Sebbene il Napoli abbia alzato l'asticella, fissando l'offerta minima valutabile a 100 milioni di euro. Ma a proposito del sostituto di Petagna-Mertens, Spalletti ha avanzato una richiesta, facendo un nome e un cognome a Giuntoli e De Laurentiis.

È Edin Dzeko la richiesta di Spalletti, a scriverlo è l'edizione online di Repubblica:

"Con la posizione di Victor Osimhen ancora in dubbio - De Laurentiis valuta l'attaccante nigeriano 100 milioni di euro - per via delle sirene che dalla Premier si fanno sempre più insistenti (United e Newcastle su tutte), Luciano Spalletti ha chiesto alla società un altro attaccante al posto di Andrea Petagna. Il sogno del mister toscano è Edin Dzeko: il 36enne bosniaco è seguito anche dalla Juventus - per il ruolo di vice-Vlahovic - ma lavorare nuovamente con Spalletti potrebbe essere l'asso nella manica del Napoli, che vorrebbe aprire un ciclo fatto di giocatori giovani. Dzeko sarebbe l'eccezione, un giocatore affidabile per dare il cambio a Osimhen".