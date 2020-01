Repubblica - Tonelli-Samp, Ferrero irremovibile: accetta l'obbligo di riscatto, ma fissa il prezzo! E si muove per Masiello

Calciomercato Napoli - Il futuro di Lorenzo Tonelli è certamente lontano da Napoli, è sul mercato e troverà una soluzione, alla fine, che faccia comodo a società e difensore. Intanto il Napoli pare abbia abbassato leggermente le pretese per il difensore che lascerà in prestito, ma De Laurentiis vuole assolutamente nell'accordo l'obbligo di riscatto da parte dell'acquirente. Che, al momento, pare essere la Sampdoria.

L'edizione odierna genovese di Repubblica aggiunge ulteriori dettagli al futuro di Lorenzo Tonelli:

"Il Napoli ha un po’ calato le pretese. De Laurentiis per Tonelli insiste sull’obbligo di riscatto, ma è disposto ad accontentarsi di 2 milioni e mezzo e non più di tre, come in un primo tempo. Il difensore è stato ancora convocato per la sfida casalinga di stasera in Coppa Italia contro la Lazio, ma poi potrebbe essere liberato e messo a disposizione della Samp. Ferrero però è irremovibile. Ha accettato, seppur malvolentieri, la tagliola dell’obbligo di riscatto, il club blucerchiato si sarebbe limitato al diritto, rinviando la scelta di un eventuale acquisto definitivo di Tonelli a giugno, ma non intende nella valutazione salire sopra i 2 milioni offerti. Essendo due caratteri forti, De Laurentiis e Ferrero, c’è il rischio che anche questa differenza minima possa costituire un ostacolo insormontabile, nell’ambito di una trattativa capace di protrarsi sino all’ultimo giorno di mercato, cioè sino a fine gennaio.

Per cui, avendo ora la Sampdoria un’esigenza stretta, richiamata a gran voce da Ranieri, l’assenza per la sfida con il Sassuolo di domenica di Chabot, cosa che riduce il numero dei difensori disponibili ai soli mancini Coley e Regini, ieri il club blucerchiato ha cominciato a studiare possibili alternative. Fra queste l’ipotesi che ha preso più campo è quella che porta ad Andrea Masiello, 34 anni il prossimo 5 febbraio, capitano dell’Atalanta, ma con sole 7 presenze in questa stagione, finito indietro nelle gerarchie e ulteriormente chiuso dal recente arrivo di Caldara alla corte del tecnico Gasperini. Masiello ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2021".