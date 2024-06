Repubblica - Svolta Buongiorno-Napoli, per il Torino non è incedibile: spunta la cifra richiesta

Calciomercato Napoli. In vista della prossima stagione il Napoli è già attivo sul mercato ed è alla ricerca soprattutto di un grande colpo in difesa.

Buongiorno-Napoli ultimi aggiornamenti

Il nome in pole position resta quello di Alessandro Buongiorno del Torino, con Conte e Manna che si stanno muovendo in prima persona per convincere il centrale ad accettare Napoli. Ecco quanto riportato da Repubblica:

Il Napoli, dunque, farà un mercatodi qualità rinforzando alcuni ruoli chiave. La richiesta principale riguarda un difensore e il primo della lista è Alessandro Buongiorno. Conte lo considera un tassello prezioso e i contatti con il suo entourage sono frequenti. Il Torino non lo ritiene incedibile a prescindere, ma servirà un’offerta superiore ai 40 milioni di euro per lasciarlo partire.