Repubblica - Rinnovo Gattuso, problema penale: Rino tra gli allenatori meno pagati della Serie A

Calciomercato Napoli - Come riportato da Repubblica, arrivati al 10 agosto e c’è urgente bisogno di chiarezza, per scongiurare il rischio di un’altra partenza a handicap. Per questo Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso si sono dati appuntamento già stamattina a Capri.

L’argomentazione sul tavolo è il futuro dell’allenatore, che era stato congelato in attesa della sfida con il Barcellona. Ma dopo l’eliminazione del Napoli dalla Champions non c’è più motivo di lasciare ancora la situazione in sospeso, anche perché la prossima stagione è dietro l’angolo e i giocatori (in vacanza da ieri) si dovranno ritrovare tra circa due settimane ( probabilmente il 23) a Castel di Sangro. Ringhio vuole restare a lungo: apprezza il progetto del club, si è innamorato della città, crede nel gruppo che allena e ha creato nonostante il lockdown un bel feeling con i tifosi. Non gli piacciono invece le penali che De Laurentiis è abituato a inserire nei contratti dei suoi dipendenti, in caso di rescissione anticipata. Ed è questo il nodo che dovrà essere risolto nel faccia a faccia di Capri. Gattuso non ne fa una questione economica, anche se il suo ingaggio (un milione e 300 mila euro) è tra i più bassi della Serie A.