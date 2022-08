Repubblica - Rinnovo Fabian Ruiz, nuova offerta di De Laurentiis! Incontro da fissare: cifre e clausola

Calciomercato Napoli - Il Napoli sta lavorando sul mercato per chiudere le trattativa riguardanti Kepa e Giacomo Raspadori. Ma De Laurentiis ha a cuore anche un'altra vicenda: il rinnovo di Fabian Ruiz. A quanto pare, non è detta l'ultima parola. E il suo addio fra un anno a parametro zero non è più così scontato: il presidente dei partenopei, infatti, è pronto ad una nuova offerta per il centrocampista spagnolo.

Fabian Ruiz e De Laurentiis

Rinnovo Fabian Ruiz: cifre e clausola rescissoria

In arrivo la nuova offerta per il rinnovo di Fabian Ruiz da parte del Napoli. Ecco le cifre secondo Repubblica.it, di fatto che confermano la nostra esclusiva: